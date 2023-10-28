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Dünya
TRT Haber 28.10.2023 14:40

Musk'tan 'Gazze' için internet kararı

Elon Musk, Starlink uydularının Gazze'de Birleşmiş Milletler ve uluslararası diğer yardım kuruluşları için hale getirileceğini duyurdu.

Musk'tan 'Gazze' için internet kararı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

 


Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail Gazze'nin dünya ile bağlantısını kopardı
İsrail Gazze'nin dünya ile bağlantısını kopardı

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Gazze'nin dünyayla bağlantısını kesen İsrail'e dünya tepki gösterdi
Gazze'nin dünyayla bağlantısını kesen İsrail'e dünya tepki gösterdi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 3 bin 195'i çocuk olmak üzere 7 bin 703'e yükseldiğini, yaralılaının ise 19 bin 743'e çıktığını açıkladı.

İsrail'in saldırılarında 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in saldırılarında 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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