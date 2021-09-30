Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii bir kez daha İsrailli Yahudilerin baskınına uğradı.

İsrail yönetimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 6 Eylül'den 27 Eylül'e kadar cami kapılarını Müslümanlara kapattı.

Bu tarihler arasında kutlanan Yahudi bayramı nedeniyle camiye sadece Yahudilerin girişine izin verildi.

Müslümanlar camiye alınmadı

Görüntüler El Halil kentindeki Müslümanların en önemli 4`üncü camisi olan El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nde kaydedildi.

Camiye giren Yahudi grup, müzik eşliğinde dans ederek bayram kutladı.

İsrail güçleri ise bu sırada dışarıda kontrol noktası kurup Müslümanların camiye girişini önledi.

Hz. İbrahim, oğlu İshak ve torunları Yakup ve Yusuf’un eşlerinin kabirlerinin bulunduğu camide yapılan provakatif eylem bir İsrailli tarafından kayda alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

İsrail zulmü bitmek bilmiyor

Batı Şeria'da daha önce de Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırmış, bir mülteci kampını basan İsrailliler biri çocuk 12 Filistinliyi yaralamıştı.

Yine El Halil'de Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine ve araçlarına taşlarla saldırmış, çiftçilerin keçilerini bıçaklamıştı.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Birleşmiş Milletler, barış sürecinin canlanması mesajı verdi.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, İsrail'e, işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı yerleşim birimlerine derhal son vermesi çağrısı yaptı.