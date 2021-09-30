Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Malezya ve Brunei dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde AUKUS anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Vang, AUKUS'un bölgede nükleer silahlanmayı tetikleyebileceğini vurgulayarak bunun da bölgedeki silahlanma yarışını artırabileceğini söyledi.

“Bölgesel refah ve istikrara da zarar verebilir”

Çin, ASEAN ve diğer bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla bölgenin dünyanın en dinamik ve en hızlı büyüyen parçası haline geldiğine işaret eden Vang, nükleer silahlanma ve genel bir silahlanma yarışının bölgesel refah ve istikrara da zarar vereceğini söyledi.

Vang, "Nükleer denizaltılar, nükleer silah teslim etme kabiliyetine sahip stratejik güvenlik araçlarıdır. Avustralya'nın hareketi, bölgesel stratejik dengeyi bozacak ve Güney Pasifik Nükleer Serbest Bölge Anlaşması'nı imzalarken verdiği taahhüdü geçersiz hale getirecektir." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Vang, AUKUS'un bölgede "Soğuk Savaş" zihniyetinin yeniden canlanmasına yol açabileceği değerlendirmesinde bulundu.