İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri bir mülteci kampına baskın düzenledi. İsrail askerleri, Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.

Yerel kaynaklar, çocuğun karnından gerçek mermiyle vurulduktan sonra iç kanama geçirdiğini duyurdu. Yaralı çocuk, Beytüllahim'de hastanede tedaviye alındı.

Filistinli çocuğu vurdular

Yahudi yerleşimciler ise El Halil'de, Filistinlilerin yaşadığı bölgelere baskın düzenledi. Çok sayıda Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait evleri ve araçları taşladı.

Saldırıya tepki gösteren bazı Filistinliler de Yahudi yerleşimcilere taş atarak karşılık verdi. Olaylarda biri çocuk 12 kişi yaralandı.

Keçileri bıçakladılar

Yahudi yerleşimcilerden bazıları da çiftçilere ait çok sayıda keçiye bıçakla saldırdı. Bıçaklanan 4 keçinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.