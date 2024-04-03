İsrailli rehine yakınlarından mecliste boyalı eylem

Gazze'de İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetine yönelik protestolar devam ediyor.

İsrail Meclisi'nin genel kurul salonunda izleyici locasında bulunan rehine yakınları ve aktivistler, oturum sırasında boyalı eylem gerçekleştirdi.

Protestoculardan biri locanın camına sarı boya sürerken, diğer 3 kişi boyalı ellerini havaya kaldırarak eylem yaptı. Bir eylemci de rehine fotoğrafını kaldırarak slogan attı.



Muhalif milletvekilleri eylemcilere destek verdi.



Meclisteki muhalif milletvekilleri de ellerini kaldırarak eylemcilere destek verdi. Güvenlik görevlileri müdahale etti ve protestocularla görevliler arasında küçük çaplı bir arbede yaşandı.



Eylemcilerin dışarı çıkarılmasıyla eylem kısa sürede sona erdi.

İsrailli rehinelerin yakınları, rehinelerin serbest bırakılmaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini suçluyor.