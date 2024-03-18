Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2024 19:44

İsrailli rapçilerin "Gazze’nin haritadan silinmesi" çağrısı yapan şarkısı tepki çekti

İsrailli üç rap şarkıcısının "Gazze'nin haritadan silinmesi" çağrısında bulunan "Shager" isimli şarkısı sosyal medyada tepki topladı.

İsrailli rapçilerin "Gazze’nin haritadan silinmesi" çağrısı yapan şarkısı tepki çekti
[Fotograf: AA]

İbranice (roket) fırlatmak anlamına gelen "Shager" adlı şarkı pek çok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Parça, İsrail'in Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılarına güzelleme olarak yorumlanan sözler içeriyor.

Şarkıda, İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana süregelen Gazze işgali için, "Gazze'yi eğlenceli bir lunaparka çevireceğiz. Evlerinizi havaya uçuracağız." sözleri yer alıyor.

Gazze'nin haritadan silinmesi" çağrısı yapılan şarkıda, İsrail ordusunun tahliye uyarısı olarak hedef aldığı binaya daha büyük bir bomba atmadan önce küçük bir bomba atma uygulamasına atıf yapılarak, "Artık çatıları çalmıyorlar, bugün herhangi bir uyarı yok." deniliyor.

İsrail ordusunun Gazze’ye "yağmur gibi roket yağdırdığı" sözlerinin yer aldığı şarkıda, "Cenin'de çok sayıda yeni doğan bebek var, çok fazla sayıda hedef var." ifadeleri büyük tepki topluyor.

Sosyal medyada tepki topladı

Şarkıya sosyal medyada tepki gösterildi. X platformunda bir kullanıcı, "Soykırımı yücelten şarkıların YouTube'da milyonlarca tıklama alması ve sayısız TikTok videosunda müzik olarak kullanılması İsrail toplumu hakkında ne söylüyor?" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcısı ise Gazze’nin ortadan kaldırılması çağrısı yapan şarkıya, "Artık hiçbir şeye şaşırmam!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Nazi Almanyası'ndaki nüfus bile hiçbir zaman bu kadar fanatik olmadı." yorumuyla şarkıyı eleştirdi.

İlk kez geçen yıl 23 Kasım'da yayınlanan "Shager" şarkısı YouTube’da yaklaşık 2 milyon izlenmeye ulaştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Fatih'in şehzadelik dönemine tarihlenen "tılsımlı madalyon" Londra'da satışa çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:43
Fatih'in şehzadelik dönemine tarihlenen "tılsımlı madalyon" Londra'da satışa çıkacak
19:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 81 ilimizi en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk
19:29
İsrail, Gazze'nin kuzeyine yönelik yardımların koordinasyonundan sorumlu kişiyi öldürdü
19:55
Fenerbahçe'den olağanüstü toplantı kararı
18:25
Hatay'da Türk Kızılay Şube Başkanı ve iki personeli darp edildi
Atatürk Cumhuriyet Kulesi açıldı
Atatürk Cumhuriyet Kulesi açıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde inceleme yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ