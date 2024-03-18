Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2024 18:13

DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesindeki durumdan büyük endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin korunması çağrısında bulunarak, "Şifa Hastanesinde, sağlık çalışanları, hastalar ve sivilleri tehlikeye atan durumdan büyük endişe duyuyoruz." dedi.

DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesindeki durumdan büyük endişe duyuyoruz
[Fotograf: Reuters]

Ghebreyesus, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’deki hastanelere ilişkin açıklamada bulundu.

"Hastaneler asla savaş alanı olmamalıdır." uyarısında bulunan Ghebreyesus, "Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinde, sağlık çalışanları, hastalar ve sivilleri tehlikeye atan durumdan büyük endişe duyuyoruz." dedi.

Ghebreyesus, Şifa Hastanesinin yakın zamanda asgari sağlık hizmetlerini sağlamaya yeniden başladığını belirterek, kuruma yönelik "çatışma ve askerileştirmenin" sağlık hizmetleri, ambulanslara erişim ve hayat kurtarıcı malzemelerin dağıtımını tehlikeye attığı değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, ayrıca, "Hastaneler korunmalı. Ateşkes." dedi.

İsrail ordu güçleri bu sabah hasta, yaralı ve yerinden edilmiş binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve ağır silahlarla baskın düzenlemiş, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Kanal 13 televizyonu, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında 80 Filistinliyi alıkoyduğunu aktarmıştı.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de halkın yarısı felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:48
İsrailli rapçilerin "Gazze’nin haritadan silinmesi" çağrısı yapan şarkısı tepki çekti
19:43
Fatih'in şehzadelik dönemine tarihlenen "tılsımlı madalyon" Londra'da satışa çıkacak
19:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 81 ilimizi en modern sağlık altyapılarına kavuşturduk
19:29
İsrail, Gazze'nin kuzeyine yönelik yardımların koordinasyonundan sorumlu kişiyi öldürdü
19:55
Fenerbahçe'den olağanüstü toplantı kararı
Atatürk Cumhuriyet Kulesi açıldı
Atatürk Cumhuriyet Kulesi açıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde inceleme yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ