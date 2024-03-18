İsrail, Gazze'nin kuzeyine yönelik yardımların koordinasyonundan sorumlu kişiyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile aşiretler arasında insani yardım operasyonlarının koordinasyonunu yapan kişiye suikast düzenledi.

Açıklamada, "Bugün İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardımın götürülmesi ve sağlanması için aşiretler ve UNRWA ile koordinasyondan sorumlu Yarbay Fayik el-Mebhuh'u suikastle öldürerek yeni bir suç işledi." denildi.

Yarbay Mebhuh'un sivil olarak insani yardım çalışmaları yürüttüğü ve uluslararası kanun gereğince korunması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyine aylar sonra yardım ulaştırıldıktan iki gün sonra Mebhuh'u öldürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu suikastin, İsrail'in zorla aç bırakma politikasının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde yüzbinlerce Filistinlinin açlıktan sıkıntı çektiği belirtilen açıklamada, İsrail'in insani yardım girişinin kolaylaştırılmasını engellediği bilgisi verildi.

Açıklamada, "İsrail işgalinin bu tür suçları işlemesi, katliamlar yapması sivilleri öldürmesi ve insani yardım sorumlularını hedef alması, Gazze Şeridi'nde kaos ve kaos yaymak için tüm gücüyle çabaladığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğruluyor." denildi.

Öte yandan, İsrail tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.