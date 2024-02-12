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Dünya
AA 12.02.2024 15:22

İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 7 Filistinliyi öldürdü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 7 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İsrailli keskin nişancılar Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 7 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrailli keskin nişancılar, Nasır Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve buraya sığınan insanlardan 7'sini öldürdü, 14'ünü yaraladı." ifadesini kullanan Kudra, keskin nişancıların hastaneyi kuşatma altına aldığını ve hareket eden her şeye ateş ettiğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle hasta ve sağlık personelinin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını bildirmişti.

DSÖ misyonunun Nasır Hastanesi'ne ulaşmasının engellendiğini belirten Ghebreyesus, sağlık hizmetleri ve personelinin hedef olmaması yönündeki çağrılarını yinelerken, Gazze için ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılaya bağlı Emel Hastanesi'ni iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor.

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