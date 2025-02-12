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Dünya
AA 12.02.2025 06:32

İsrailli esirin kardeşi: Trump Hamas yerine, Netanyahu'ya kıyamet tehdidinde bulunmalı

Gazze Şeridi'nde esir tutulan bir İsraillinin kardeşi olan Dany Elgart, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ı değil, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını ihlal eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "kıyametle" tehdit etmesi gerektiğini belirtti.

İsrailli esirin kardeşi: Trump Hamas yerine, Netanyahu'ya kıyamet tehdidinde bulunmalı
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden İtzik'in kardeşi Elgart, İsrail Meclisi Anayasa Komitesi toplantısında konuşma yaptı.

Konuşmasında, Trump'ın Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmasını eleştiren Elgart, "Trump'ın Hamas yerine, Netanyahu'ya kıyamet tehdidinde bulunmasını öneririm." dedi.

İsrailli esirin kardeşinin bu sözlerinin ardından Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, önündeki masaya vurarak "bu kadar yeter" dedi.

Likud Milletvekili Moshe Saada ise "Bir sınır var, utanmalısın! Hamas yerine, başbakan için kıyamet istediğini söyleyemezsin. Sana konuşma izni vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in "Walla" haber sitesine verdiği röportajda da Elgart "Bibi (Netanyahu), ABD'den Trump'ın boş vizyonlarından ve lüks otellerdeki yolsuzluk yemeklerinden büyük bir mutlulukla döndü ve tüm gücüyle öldürülen esirleri geri getirmeye çalışıyor." demişti.

Elgart, "tüm şartları yerine getiren Hamas'a karşı anlaşmayı ihlal etmesinin İsrail için savaş suçu anlamına geleceğini" söylemişti.

Hamas'tan esir takasını askıya alma kararı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

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