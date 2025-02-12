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Dünya
AA 12.02.2025 06:24

İsrailli muhalif lider: Netanyahu esir takası sürecine zarar verdi

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esir takası sürecine zarar verdiğini belirtti.

İsrailli muhalif lider: Netanyahu esir takası sürecine zarar verdi

Lapid sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, esir takası ve ateşkes sürecindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail yönetiminin tüm esirleri döndürmesi gerektiğini söyleyen Lapid, bundan daha önemli ve acil başka bir şey olmadığını ifade etti.

Lapid, son gelişmeler nedeniyle hedef aldığı Netanyahu'nun esir takasını geciktirdiğini ve sürece zarar verdiğini kaydetti.

Netanyahu'ya, ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçilmesi halinde koalisyon hükümetini devirme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten "korkmaması" gerektiğini söyleyen Lapid, Smotrich'in çekilmesi halinde partisinin Netanyahu hükümetine güven oylamasında destek vereceği mesajını yineledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde dün yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

Netanyahu ise "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

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