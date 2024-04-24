İsrailli esirden Netanyahu'ya: Kendinizden utanın

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde tuttuğu İsrailli esirlerden Hirsch Goldberg Pauline'nin videosunu yayımladı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırı sırasında Filistinli gruplar tarafından esir alındığını anlatan Pauline, 7 Ekim'de eğlenmek için Gazze sınırına yakın bölgeye arkadaşlarıyla gittiği sırada saldırının olduğunu ve kendilerini kan içinde gördüğünü söyledi.

Tek kolu olmadığı görülen İsrailli esir Pauline, İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine seslenerek, "Sizin kendinizden utanmanız gerekir. Çünkü 7 Ekim'de bizleri diğer binlerce vatandaşla birlikte ihmal ettiniz." dedi.

Pauline, "Onların kendilerinden utanması gerekir, çünkü ordunun çabaları da başarısız kaldı. Hatta ordunun hava saldırıları sonucu benim gibi esir olan 70 kişi öldü. Utanmalısınız, çünkü size sunulan tüm teklifleri reddettiniz." dedi.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası müzakereleri

Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, "gerçek bir anlaşma olmaksızın İsrailli esirleri kesinlikle teslim etmeyeceklerini" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların başında Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talep etmesi buna karşın İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ısrar etmesinin geldiği belirtiliyor.

Hamas'ın Gazze Şeridi içinde zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin kuzeydeki evlerine geri dönmesini talep ettiği İsrail'inse Gazze'de kara işgaline devam etmekte ısrarcı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Bazı esir yakınları, Netanyahu destekçilerince sosyal medyada gördükleri tepkilerin yanı sıra hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde de fiziksel saldırıya uğradıklarını belirtiyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.