Yerinden edilen Filistinlilerde menenjit ve hepatit C tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinliler arasında kanalizasyon suyunun taşması ve içme suyunun bulunmaması nedeniyle sağlık sorunları ortaya çıktı.

Açıklamada, "Filistinlilerde çok sayıda menenjit ve hepatit C vakası tespit edildi." denildi.

Sokaklarda ve çadırlarda kanalizasyonun taşması ve yeterli içme suyunun bulunmaması sonucu birçok salgın hastalığın yayıldığı ve bu durumun özellikle çocuklar arasında bir sağlık felaketi tehlikesi oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında, ilgili uluslararası ve insani kuruluşlara "gerekli ve hızlı bir şekilde müdahale etmeleri" çağrısı yapıldı.