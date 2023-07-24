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Dünya
AA 24.07.2023 21:01

İsrailli doktorlar, yargı düzenlemesini protesto amacıyla yarın greve gidecek

İsrailli doktorların, Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısının bugün Mecliste onaylanmasına tepki olarak yarın greve gideceği belirtildi.

İsrailli doktorlar, yargı düzenlemesini protesto amacıyla yarın greve gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, "Beyaz Önlüklüler" isimli hareket, WhatsApp üzerinden doktorlara konuya ilişkin mesaj gönderdi.

"Irkçı hükümet darbe yapıyor. Yarın, diktatörlüğün ilk gününde greve gideceğiz." ifadelerine yer verilen mesajda, hastanelerin acil servisleri haricinde iş bırakılacağı kaydedildi.

İsrail Meclisi, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısını parlamento çevresinde dünden bu yana devam eden protestolara rağmen bugün onaylamıştı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını bugün Mecliste kabul etmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

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