İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lod Bölge Mahkemesi, Omri Goren Gorochovsky’yi (37), sanığın da itirafına dayanarak, “düşmana bilgi aktarmaya çalışmak" suçundan mahkum etti ve 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Açıklamada, Gorochovsky’nin, İran bağlantılı hacker grubu Black Shadow ile temasa geçtiği ve onlar adına Savunma Bakanı'nı gözetlemeyi teklif ettiği için suçlu bulunduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "İki taraf arasındaki uzun müzakerelerden sonra, Goren Gorochovsky'nin iddia edilen suçları itiraf ettiği, suçlu bulunduğu ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bir anlaşmaya varıldı." ifadelerine yer verildi.

Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Gorochovsky adlı kişi, İran ile ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle geçen yıl kasım ayında tutuklanmıştı.

Mart 2019'da, yine İran bağlantılı olduğu düşünülen bir olayda, Savunma Bakanı Gantz’ın cep telefonu hacklenmişti.

İsrail basınındaki güvenlik uzmanlarına göre, Savunma Bakanı'nın evinde bir casus bulunması İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) başarısızlığı olarak gösteriliyor.