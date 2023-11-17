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Dünya
TRT Haber 17.11.2023 19:05

İsrailli ailelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız sürüyor. Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin aileleri de sık sık hükümetlerini protesto ederek seslerini duyurmaya çalışıyor. İsrail yönetiminden umduğunu bulamayan aileler, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için mektup yazdı.

İsrailli ailelerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'yardım edin' mektubu
[Fotograf: AA]

7 Ekim'den bu yana Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Yardım talep edilen mektubu İsrail'deki 'Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu' kaleme aldı:

"Bizler, tarifsiz acı ve ıstıraba neden olan bu krize müdahale etmenizi istemek için sizin yardımınızı talep ediyoruz. Kaçırılmalarından bu yana çocuklarımız, eşlerimiz, kocalarımız, ebeveynlerimizle iletişim kuramadık."

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"Bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz."

Mektupta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili konumu vurgulandı:

"Orta Doğu'da, müslüman dünyasında ve ötesinde geniş nüfuza sahip, bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri olarak, bize yardım edebilecek eşsiz bir konumda olduğunuza inanıyoruz. Bu nedenle, rehinelerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak, gerekli tıbbi ihtiyaçlarının gecikmeden sağlanmasını kolaylaştırmak ve derhal serbest bırakılmalarını sağlamak için size çağrıda bulunuyoruz."

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elinde iki yüze yakın rehine olduğu sanılıyor.

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