İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar, 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu

Zeytin yetiştiriciliği, Akdeniz ülkesi Lübnan'da çiftçiler için temel bir gelir kaynağını oluşturuyor.

Lübnan'da yaklaşık 13,5 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bu ağaçlar, ülkenin 10 bin 452 kilometrekarelik toplam yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 5,4'ünü kaplıyor ve her yıl 100 ila 200 bin ton arasında zeytin üretiyor.

Ülkenin güneyi de Lübnan'ın zeytinliklerinin yüzde 39'unu barındırıyor.

Ancak İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları çok sayıda kişiyi evini ve toprağını terk etmek zorunda bıraktı.

İsrail sınırına 5 kilometrelik mesafede bulunan tarım arazilerine, güvenlik gerekçeleri nedeniyle uzun süredir erişim yasak veya kısıtlıydı.

Ancak 18 Ekim itibarıyla yetkililer, 3 gün süreyle geçici giriş izni verilmesini onayladı. Gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Böylece sınır hattındaki köylerde yaşayan çiftçiler, 2 yıl aradan sonra ilk kez zeytinliklerini hasat için ziyaret edebildi.

Şebaa, Kefr Şuba ve Bısatra Çiftliği'nden köylüler, İsrail'in bölgeye saldırıları sonucu mahrum kaldıkları zeytin bahçelerine Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan ordusunun korumasında girebildi.

50 bin ağaç yok edildi

Lübnan Tarım Bakanı Nizar Hani, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Bankası ve Ulusal Bilimsel Araştırmalar Konseyi ile ortak hazırladıkları rapora göre, İsrail saldırıları sonucu Lübnan'ın 50 bin ağaç kaybettiğini söyledi.

Hani, "Bu nedenle Tarım Bakanlığı, mayıs ayında 50 bin zeytin ağacının yeniden dikilmesi için bir kampanya başlattı. Şu ana kadar bunlardan 2 bini dikildi, geri kalanların dikimine ise gelecek aydan itibaren devam edilecek." dedi.

"Ağaçları yanmış, toprağı ise tamamen kazılmış halde bulduk"

Kefr Şuba beldesinden çiftçi Muhammed el-Kadri, "2 yıldır ilk kez toprağıma geldim. Ağaçları yanmış, toprağı ise tamamen kazılmış halde bulduk." ifadesini kullandı.

Kadri, İsrail saldırıları sonucu yolların tahrip olmasından dolayı bölgeye güçlükle ulaştıklarını kaydetti.

"Zeytin hasadı süresince yanımızda olmalarını talep ettik"

Arkub Belediyeler Birliği Başkanı Kasım Kadri ise çiftçilerin 2 hasat sezonunu üst üste kaybettiğini vurgulayarak bu yılki zeytin hasadının iyi geçmesini umduklarını anlattı.

Kadri, güney halkının sadece kendi topraklarında onurlu şekilde barış içinde yaşamak istediğine dikkati çekerek, "Ordunun ve UNIFIL'in görevi güvenliği ve barışı korumak, vatandaşları koruyup desteklemektir. Bu nedenle zeytin hasadı süresince yanımızda olmalarını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Kefr Şuba'daki Tarım Kooperatifi Başkanı Visam Yahya, sınır hattında zeytin ağacı ekili onlarca hektarlık arazinin kazındığını söyledi.

Yahya, "Zeytin hasadı için geldik. Çoğu arazilerimiz İsrail sınırında yer alıyor. Buralara girmek yasaktı." dedi.

Bısatra bölgesinden çiftçi kadınlardan Um Hudur Zehra ise karşılaştığı manzara karşısında şunları kaydetti:

"Bu ağaç 400 yaşında, ancak hiçbir meyve vermedi. Yıllardır emek verdik rızkımız heder oldu."

Kasım Ali ise geçim kaynağını kaybetmenin üzüntüsüyle gözyaşlarını tutamayarak, "Hiçbir şey bırakmadılar. Ne meşe, ne zeytin, ne de taş. Toprağımı tamamen yok ettiler, 50 yıllık emeğimi bir anda yıktılar." dedi.

"Birçok tarla bombardıman sonucu tamamen yandı"

Kefr Şuba muhtarı Hasan Ali Zehra ise 2 yıl aradan sonra topraklarını yeniden görmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu vurguladı.

Zehra, bu yıl zeytin üretiminin ihmal nedeniyle büyük ölçüde azaldığını belirterek bazı zeytinlik sahiplerinin geçmişte 20 ila 25 bidon (her biri 20 litre) zeytinyağı elde ettiklerini ve geçimlerini bu satıştan sağladıklarını ifade etti.

2 yıl boyunca zeytin ağaçlarının hiç meyve vermediğine işaret eden Zehra, "Çünkü bu sürede İsrail saldırıları nedeniyle kimse bakım yapamadı. Ayrıca birçok tarla bombardıman sonucu tamamen yandı." ifadelerini kullandı.