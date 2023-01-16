Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi oldu
[Fotograf: Reuters]
İsrail ordusunun 23. Genelkurmay Başkanı General Herzi Halevi oldu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığı görevi sona eren General Aviv Kohavi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant'ın katıldığı törenle görevini General Halevi'ye devretti.
Bu görev teslim töreniyle birlikte 55 yaşındaki Halevi, İsrail ordusunun 23. Genelkurmay Başkanı oldu.
İsrail ordusunda 37 yıldır görev yapan Halevi, Genelkurmay Başkan Yardımcılığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuştu.
Etiketler: İsrail
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