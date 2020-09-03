Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ülkenin orta kesiminde yer alan Humus ilinin doğusundaki T4 askeri üssüne hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

İsrail uçaklarının saldırıyı Suriye, Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alan Tenef bölgesinden gerçekleştirdiği ifade edildi.

Suriyeli bir yetkili, İsrail uçaklarının yerel saatle 22.32’de saldırı başlattığını, savunma sisteminin bazılarını havada karşıladığı ancak birçoğunun da isabet ettiğini belirtti.

İsrail'den saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

T4 üssünün bulunduğu bölgede rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.