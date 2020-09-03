Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Hatib'in Ramallah yakınlarında bulunan İsrail'e ait Ofer Hapishanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçleri, Filistinli tutuklulara saldırdı

Davud Talad el-Hatib'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesiyle çıkan olayların ardından İsrail Hapishaneler İdaresine bağlı baskın güçlerinin hapishanedeki tutuklulara saldırdığı ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

Açıklamada, hapishanedeki esirlerin arkadaşları Hatib'in şehit olmasından dolayı öfke duydukları ve büyük bir isyan başlattıkları kaydedildi.

Cemiyetin açıklamasına göre, Ofer Hapishanesi'nde 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Davud Talad el-Hatib'in vefatı

Beytüllahim kenti nüfusuna kayıtlı Hatib'in İsrail mahkemesince 18 yıl hapse mahkum edildiği, cezasının sona ermesine yaklaşık 4 ay kaldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar, Hatib'in 2017'de de kalp krizi geçirdiği ve bir İsrail hastanesinde kaldıktan sonra yeniden hapse gönderildiğini aktardı.

Hatib'in hayatını kaybetmesiyle birlikte 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısı 225'e yükseldi.