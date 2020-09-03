Hayber Pahtunhva afet yönetimi ajansı sözcüsü Teymur Han, yağışlar nedeniyle özellikle Svat Vadisi'nde bir dağ yolunu da kapatan toprak kaymalarının meydana geldiğini, bölgeyi ziyaret eden onlarca turistin tahliye edildiğini belirtti.

Bölgede çok sayıda evin hasar gördüğü, en az 31 kişinin yaralandığı ve 24 kişinin öldüğü ifade edildi.

Şiddetli yağışların neden olduğu seller ve toprak kaymaları nedeniyle bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin yollarının ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Afetten etkilenen bölgelerde can kaybının artmasından endişe ediliyor.

[Fotoğraf: AFP]

Muson yağmurları etkisini sürdürüyor

Pakistan'da ağustosta şiddetli muson yağmurları 6 günde 63 can almıştı.

Karaçi'de 23 Ağustos'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği açıklanmıştı.

Şiddetli yağışlar dolayısıyla ambulans hizmetlerinin durma noktasına geldiği Karaçi'de, toplu ulaşım hizmetleri aksamıştı. Basına yansıyan görsellerde, yüzlerce aracın sürüklendiği veya su altında kaldığı, elektrik direklerinin ve köklerinden sökülen ağaçların yollara devrildiği görülmüştü.