İsrail basınının Suriye rejimine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Lazkiye Limanı'na füze saldırısı düzenledi.



Saldırı sonrası Lazkiye Limanı'na ait olduğu iddia edilen görüntülerde büyük patlamalar olduğu görüldü.



Konuyla ilgili İsrail ordusundan açıklama gelmedi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise "İsrail’in bölgedeki operasyonlarının sürekli devam ettiğini" açıkladı.



Ekim ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir araya gelmişti.



Görüşmeden sonra İsrail'in, Suriye'deki İran ve İran destekli gruplara saldırılarında artış kaydedildi.