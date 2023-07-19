İsrail'in, Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Şam'ın çevresinde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 00.25'te Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktaların, Golan Tepeleri'nden İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

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