Meta'nın yeni uygulaması Threads'deki ilk güncellemeler belli oldu

Sürüm 1.0'dan bu yana, bu son güncelleme, çeşitli diller için gönderileri farklı dillere çevirme, ve 'Takip' geliştirmelerini içeriyor.

Konular, etkinlik akışı sayfasında bir "Takip Ediliyor" sekmesine kavuşuyor .

Mesaj dizisi yanıtlarını takip etme, takip etmeyen kullanıcılar için aboneliklere izin verme, Instagram takip sayfalarını yansıtma, yeniden paylaşma etiketleri, etkinlik akışındaki iyileştirmeler ve hataların kaldırılması gibi güncellemeler de var.

Meta'dan Cameron Roth, değişikliklerin tüm kullanıcılar tarafından hemen kullanılamayabileceğini, bu nedenle bazılarının en son özellikleri almak için Threads uygulamasını yeniden başlatması gerekeceğini söyledi.