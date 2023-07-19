İngiltere, 'teknoloji süper gücü' olmak için orduya 12 milyar dolar harcayacak

Bu ay yayınlanan Savunma Komutanlığı Belgesi Yenilemesinde (DCP23) açıklanan yatırım, Birleşik Krallık savunma hedeflerini desteklemeyi ve askeri yeteneklerde lider konumunu sürdürmesini garanti etmeyi amaçlıyor.

The Messenger'a göre bütçe, yeni askeri teknoloji geliştirmeye kabaca 11,8 milyar dolar harcayacak.

Bilimsel ve teknolojik bir güç merkezi olmak için MoD, robotlar, insan geliştirme, yönlendirilmiş enerji silahları ve yeni malzemeler dahil olmak üzere farklı alanlara odaklanmayı planlıyor.

Plan kapsamında gelişen tehditlere karşı İngiltere'nin savunmasını güçlendirmek için en son teknolojiler kullanılacak.

MoD, geçen yıl Ukrayna'ya tedarik edilenlerin yerini alacak yeni silahlara 4,1 milyar dolar harcayacak.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, ordunun yeni zorluklarla başa çıkabilmesi için modernize edilmesi ve uyarlanması gerektiğini vurguladı.

Yatırımın, İngiltere'nin Ukrayna savaş meydanlarında önemini gösteren yapay zeka, kuantum ve robotik gibi önemli teknolojilerdeki liderliğini sürdürmesini garanti etmeyi amaçladığını söyledi.