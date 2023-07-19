Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 19.07.2023 08:12

İngiltere, 'teknoloji süper gücü' olmak için orduya 12 milyar dolar harcayacak

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), askeri ve savunma yeteneklerini desteklemek için 11,8 milyar dolarlık bir harcama bütçesi sundu.

İngiltere, 'teknoloji süper gücü' olmak için orduya 12 milyar dolar harcayacak

Bu ay yayınlanan Savunma Komutanlığı Belgesi Yenilemesinde (DCP23) açıklanan yatırım, Birleşik Krallık savunma hedeflerini desteklemeyi ve askeri yeteneklerde lider konumunu sürdürmesini garanti etmeyi amaçlıyor.

The Messenger'a göre bütçe, yeni askeri teknoloji geliştirmeye kabaca 11,8 milyar dolar harcayacak.

Bilimsel ve teknolojik bir güç merkezi olmak için MoD, robotlar, insan geliştirme, yönlendirilmiş enerji silahları ve yeni malzemeler dahil olmak üzere farklı alanlara odaklanmayı planlıyor.

Plan kapsamında gelişen tehditlere karşı İngiltere'nin savunmasını güçlendirmek için en son teknolojiler kullanılacak.

MoD, geçen yıl Ukrayna'ya tedarik edilenlerin yerini alacak yeni silahlara 4,1 milyar dolar harcayacak.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, ordunun yeni zorluklarla başa çıkabilmesi için modernize edilmesi ve uyarlanması gerektiğini vurguladı.

Yatırımın, İngiltere'nin Ukrayna savaş meydanlarında önemini gösteren yapay zeka, kuantum ve robotik gibi önemli teknolojilerdeki liderliğini sürdürmesini garanti etmeyi amaçladığını söyledi.

ETİKETLER
İngiltere Ordu Yapay Zeka Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Meta'nın yeni uygulaması Threads'deki ilk güncellemeler belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:18
Samsun'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
08:18
Meta'nın yeni uygulaması Threads'deki ilk güncellemeler belli oldu
08:01
Japonya, balistik füze fırlatan Kuzey Kore'yi protesto etti
08:22
Anadolu Otoyolu'nda kamyonla çarpışan otomobildeki 7 kişi yaralandı
07:42
Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Başkentte patlamalar var
07:39
Çin ve Rusya'dan batı ve müttefiklerine güç gösterisi
Ordu'da "Türkiye 7. En Benzer İkizler Yarışması"
Ordu'da "Türkiye 7. En Benzer İkizler Yarışması"
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ