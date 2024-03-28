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Dünya
AA 28.03.2024 21:34

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki bir binaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 17.50'de Şam kırsalındaki bir binanın, İsrail güçlerinin hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan tepeleri tarafından gelen füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda 2 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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