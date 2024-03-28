Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2024 21:31

Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde açlık, susuzluk ve ilaç yokluğundan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği belirtildi.

Gazze'de açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde bir çocuk daha açlık, susuzluk ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylelikle Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı çoğu çocuk olmak üzere 30'a yükseldi.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirlerin dönüşüne dair müzakerelerle bizzat ilgileniyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:40
Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
21:39
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
21:30
Cenazeden dönenleri taşıyan taksi bariyerlere çarptı: 4 yaralı
21:31
Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirlerin dönüşüne dair müzakerelerle bizzat ilgileniyorum
21:25
Papa Franciscus kadın mahkumların ayağını yıkadı
21:07
Bakan Ersoy: Turizmi 12 aya yaymak için çeşitlilik yapıyoruz
Tekirdağ'da 5 bin kişi iftarını birlikte yaptı
Tekirdağ'da 5 bin kişi iftarını birlikte yaptı
FOTO FOKUS
'Kaplumbağa Terbiyecileri' komşu oldu
'Kaplumbağa Terbiyecileri' komşu oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ