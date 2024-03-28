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Dünya
AA 28.03.2024 21:25

Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirlerin dönüşüne dair müzakerelerle bizzat ilgileniyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşüne ilişkin müzakerelerle "bizzat kendisinin ilgilendiğini ve tüm esirleri evlerine geri getirmekle yükümlü olduğunu" belirtti.

Netanyahu: Gazze'deki İsrailli esirlerin dönüşüne dair müzakerelerle bizzat ilgileniyorum
[Fotograf: AA]

Başbakan Netanyahu, Gazze'deki İsrailli asker esirlerin aileleriyle görüştü.

Netanyahu, ailelerin zor zamanlar geçirdiğini bildiğini ve daha önce 123 esiri geri getirdiklerini belirterek, "Hepsini tek tek geri getirmekle yükümlüyüm. Kimseyi orada bırakmayacağım" dedi.

Esirleri ordunun saldırılarının devam etmesiyle getirebileceklerini iddia eden Netanyahu, Gazze Şeridi'nin "kuzeyi ve Han Yunus'ta kontrolü sağladıklarını" ileri sürerek şimdi de Refah'a saldırıya hazırlandıklarını yineledi.

Netanyahu, bütün esirlerin evlerine dönmesine ilişkin müzakerelerle "bizzat kendisinin ilgilendiğini" kaydetti.

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Gazze Şeridi'nde 134 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 70'ten fazla İsrailli esirin öldüğünü paylaşmıştı. Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde henüz sonuç alınamadı.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, hükümeti esirlerin durumlarına kayıtsız kalmakla suçlayarak protesto gösterileri düzenliyor.

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