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Dünya
AA 21.06.2024 06:51

İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk en az 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde evlere düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk en az 14 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc ve Megazi mülteci kamplarına düzenlediği yoğun top saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

3 çocuk ve annelerinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Sağlık ekipleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampında 2 gün önce İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan evlerinin enkazından er-Rai ailesinden 3 çocuk ve annelerinin cansız bedenini çıkardı.

37 bin 431 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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