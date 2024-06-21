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Dünya
AA 21.06.2024 06:24

Meksika'da aşırı sıcaklar 155 can aldı

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 155'e çıktı. Kavurucu sıcakların da 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Meksika'da aşırı sıcaklar 155 can aldı

Meksika basınındaki haberlere göre, aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede can kayıpları artarken, barajlardaki su seviyesi azalıyor.

Çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde 2024'ün başından bu yana 155 kişi aşırı sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklıkları 45 dereceyi aştı.

Kavurucu sıcaklar devam edecek

Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, sadece 13-18 Haziran tarihlerinde 30 kişi yüksek sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Basında, yaklaşık 2 bin 567 kişinin güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.

Kavurucu sıcakların 5 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Öte yandan, bazı eyaletlerde buharlaşma oranının hızla artması nedeniyle barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düştü.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke genelinde yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

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