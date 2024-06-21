Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.06.2024 03:09

İsrail, Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi"ni düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi"nin, İsrail'in kuzeyinde düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail, Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi"ni düşürdü
[AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yaptığı yazılı açıklamada, “Hava savunma sistemleri, İsrail hava sahasına giren şüpheli bir hava hedefini önledi” ifadesini kullandı.

Hizbullah'tan veya Lübnan'daki Filistinli direniş gruplarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
ABD, Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışını yasaklıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:10
Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı
03:25
Çanakkale'de orman yangını: 1 köy tahliye edildi
02:45
ABD, Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışını yasaklıyor
02:29
Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
02:15
Gazze Hükümeti: İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 152'ye yükseldi
01:56
Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 7 yaralı
Uşak'ta yangının zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi
Uşak'ta yangının zarar verdiği alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Elazığ'da orman yangını: Yüzlerce dönümlük alan kül oldu
Elazığ'da orman yangını: Yüzlerce dönümlük alan kül oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ