İsrail, Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi"ni düşürdü

İsrail ordusundan yaptığı yazılı açıklamada, “Hava savunma sistemleri, İsrail hava sahasına giren şüpheli bir hava hedefini önledi” ifadesini kullandı.

Hizbullah'tan veya Lübnan'daki Filistinli direniş gruplarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.