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Dünya
AA 27.04.2024 05:18

İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampına ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında 10 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Nuseyrat Mülteci Kampında Es-Sultan Mahallesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda aralarında bir bebeğin de olduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Kampta başka bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli öldü, en az 30 kişi ise yaralandı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Cenin'in batısındaki Salim askeri kontrol noktasında bir grup gence ateş açtı.

Gençlerden Mustafa Sultan Abid (22) ile Ahmed Muhammed Şevahine (21) hayatını kaybederken, 2'si de yaralandı.

Öte yandan, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim, Nablus ve Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi.

Askerler, El Halil'deki baskında Şeabe bölgesi, Es-Semmu ve Surif kasabalarında bazı evlere girdi ve 2 araca el koydu.

Tulkerim'de İsrail askeri araçları Es-Selam Kavşağında konuşlanırken, askerler dükkanlara baskın düzenledi.

Nablus'un güneyindeki Akraba kasabası ile Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum ve Hacce kasabalarında da askeri araçlarla baskın düzenlendi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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