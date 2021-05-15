Filistin'de bu Ramazan Bayramı'nda ezan sesleri, bombardıman sesleri arasından yükseldi.

İsrail sadece sivilleri değil, camileri de bombaladı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kaliybo Camii de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Enkazın üzerinde ezan okundu

Sabahın ilk ışıklarıyla caminin vurulması sonucu ortaya çıkan görüntü bölge halkını derinden üzdü. Ancak cami müezzini her günkü görevini sürdürdü. Caminin enkazı üzerinde ezan okuyarak Müslümanları kıyama çağırdı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in saldırıları nedeniyle Kaliybo Camii'nin yanısıra El-Akluk Camii'nin tamamen yıkıldığını duyurdu.



Gazze Şeridi’nin tamamında 16 cami ve birçok mezarlık hasar gördü.