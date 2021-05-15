İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi Hyde Park'ta bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Almanya

Filistin'e destek gösterilerinin adreslerinden biri de Almanya oldu.

Başkent Berlin'de 3 farklı gösteride binlerce kişi Filistin'e özgürlük, Gazze'ye özgürlük sloganları attı.

Gösterilere yüzlerce Türk ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı, "Filistin yalnız değildir" dedi.

Göstericilerde İsrail'e büyük tepki vardı. Berlin'deki gösterilere polis müdahale etti.

Fransa

Fransa'da da durum Almanya'dan farklı değildi. Başkent Paris'te toplanan yüzlerce eylemci, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail karşıtı sloganlar attı.

Fransız polisi, eylemcilere para cezası kesti. Bu kadarla da kalmayan Polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Belçika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Filistin'e özgürlük sloganları sokaklarda yankılandı.

Gösterilere katılan bir kişi, "İsrail'in yıllardır süren işgaline ve bombardımanlarda günlerdir sivillerin ölümüne rağmen Avrupalı siyasiler sessiz. Orta Doğu'da kalıcı barış isteğiyle bugün sesimizi duyurmak için toplandık" dedi.

İspanya

İspanya'nın başkenti Madrid'te de gösteriler vardı. Göstericiler " Bu bir savaş değil soykırım" sloganları attı. "1948'den beri nefes alamıyoruz", "ABD terörist devlet" yazılı pankartlar açtı.

Kosova

Kosova'nın başkenti Priştine'de de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Avustralya

İsrail'in Filistin'e saldırıları Avustralya'da da protesto edildi. Sidney'de "Filistin'i özgürleştirin" sloganları eşliğinde protesto gösterisi düzenlendi.

Ürdün

Ürdün'de de binlerce kişi birçok kentte ve Filistin sınırı yakınında İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

Irak

Irak'ın başkenti Bağdat'ta da göstericiler dev Filistin bayrağı açarak İsrail saldırılarına tepki gösterdi.