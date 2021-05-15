Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Gazetecilerin güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik
[Fotoğraf: AA]
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.
Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" sözlerini kullandı.
İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.
Etiketler: ABD İsrail Filistin Devleti Beyaz Saray
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