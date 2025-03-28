İsrail'in Refah'ta kuşattığı ekiplerden 6 gündür haber alınamıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü ile Filistin Kızılayı yaptıkları yazılı açıklamalarla, Tel es-Sultan'da yürütülen arama çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasında "Ekiplerimiz, pazar gününden bu yana kayıp olan arkadaşlarımızı aramaya devam etmek için sabahtan beri İsrail'in Tel es-Sultan bölgesinin kuzeyindeki alana girme izni bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, dün bölgede bulunan sivil savunma ekibinden Enver Abdülhamid el-Attar’ın naaşının tanınmaz halde olmasının, "şok etkisi" yarattı kaydedildi.

Sivil Savunma Müdürlüğüne ait ambulans ve itfaiye araçları ile Kızılay araçlarının İsrail bombardımanı nedeniyle "demir yığınına" dönüştüğü aktarılan açıklamada, ekiplerden 5 kişinin Tel es-Sultan'da kayıp olduğu vurgulandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da 9 sağlık çalışanının akıbetinin meçhul olduğu belirtildi.

Kızılay ekiplerinin bugün Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) desteğiyle yeniden Tel es-Sultan'a girmeye çalıştığı ancak İsrail'in buna izin vermediği aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar sağlıkçılardan hiçbirinin cesedine ulaşılmadığı, dün bölgeye girildiğinde ise 4 ambulansın tamamen tahrip edildiğinin ve kuma gömüldüğünün görüldüğü ifade edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma, 23 Mart'ta Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için göreve çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Filistin Kızılayından aynı gün yapılan açıklamada, yaralıları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığı ifade edilmişti.

Filistin Kızılayından dün yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) koordinasyonu ile Tel es-Sultan bölgesine girildiği, bölgede sivil savunma ekiplerinden birinin cenazesine ulaşıldığı açıklanmıştı.