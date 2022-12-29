İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, Netanyahu hükümetini protesto için istifa etti.

"Görev süresi dolan İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak atandım. Beni tayin eden önceki hükümetin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelli dünya görüşünü ve ülkemi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyordum." diyen German, Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı yeni kabinede, aşırılıklarıyla öne çıkan parti temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Netanyahu'nun politikalarının ve hükümetindeki bakanların açıklamalarının vicdanıyla, dünya görüşüyle, ülkenin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak bağımsızlık ilanında yer alan vaatlerle çeliştiğini aktaran German, "Bu şartlar altında, inandığım her şeyden çok farklı bir politikayı temsil etmeye devam edemeyeceğim. Bu nedenle istifamı sunmayı ve İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak görevime son vermeyi uygun buluyorum." ifadelerine yer verdi.

Netamyahu'dan açıklama gelmedi

Netanyahu'dan ise German'ın istifasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste bugün düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.

Netanyahu liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı hükümet" olarak değerlendiriliyor.