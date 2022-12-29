Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan: BrahMos füzesinin yeni sürümü başarıyla denendi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Hindistan Savunma Bakanlığı, menzili artırılan süpersonik BrahMos füzesinin başarıyla denendiğini duyurdu.
Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Su-30MKI savaş jetinden fırlatılan BrahMos füzesinin, hedefi olan gemiyi başarıyla vurduğu belirtilerek "Füze, Bengal Körfezi bölgesindeki hedeflerine ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Menziline ilişkin bilgi verilmeyen füzenin yeni özelliğinin, hava kuvvetlerine "gelecekteki savaş alanlarında hakimiyet sağlayacağı" vurgulandı.
BrahMos süpersonik füzelerinin denizaltılardan, gemilerden, uçaklardan veya karadan fırlatılabildiği biliniyor.
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