Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 18:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Güney Kore'de tünelde yangın: Ölü ve yaralılar var
Güney Kore'nin Gwacheon kentindeki tünelde yangın çıktı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Soruşturma sürerken, alevler 2 buçuk saat sonra söndürülebildi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyindeki Gwacheon'da bulunan bir tünelde yerel saatle 13.49'da yangın çıktı.
Bölgeye polis, ambulans, 4 itfaiye aracı, 219 itfaiye personeli ve helikopter sevk edildi. Alevler hızla yayılırken, bölgeden yoğun duman yükseldi.
5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre feci olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.
İlk belirlemelere göre yangın, bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu çıktı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, alevler 2 buçuk saat sonra söndürülebildi.
Etiketler: Güney Kore Yangın
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