İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 2 kişi yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri sınır bölgesinde yer alan Mecdel Zun beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye sevk edildiği aktarılan haberde ayrıca, Şhin ve Hiyam beldesindeki bazı noktalara da hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.