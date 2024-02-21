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Dünya
AA 21.02.2024 13:14

İsrail esir takas müzakereleri için Kahire'ye heyet göndereceği yönündeki haberleri yalandı

İsrail, Hamas ile yeni esir takası mutabakatı müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye heyet göndereceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İsrail esir takas müzakereleri için Kahire'ye heyet göndereceği yönündeki haberleri yalandı

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerine ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Suudi Arabistan kaynaklı bir gazetenin haberinde İsrail'den bir heyetin esir takası müzakereleri için Kahire'ye heyet göndereceğini yazdığı belirtildi.

Yediot Aharonot gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Suudi Arabistan gazetesinde çıkan haberin doğru olmadığını kaydetti.

Şu an için İsrail'den Kahire'ye müzakereler için bir heyet gitmediğini dile getiren yetkili, "İsrail, Hamas'ın bugün ya da yarın vereceği yanıtı bekliyor ve o zaman bir karar verilecek." ifadesini kullandı.

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" savunarak heyet göndermeyi reddetmişti.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esir olduğu belirtiliyor.

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