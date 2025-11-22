Duman 19.3ºC Ankara
AA 22.11.2025 10:42

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Doğu Zavtar beldesinde seyir halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda, aracı kullanan kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı çocuklar, tanık oldukları savaş sahnelerini "umut dolu" tablolara dönüştürdü
