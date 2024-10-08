İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, tarım arazileri ve gıda üretimini de olumsuz etkiliyor

Hollingworth, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da olağanüstü bir sürecin yaşandığını vurgulayan Hollingworth, son birkaç haftada yaşananlar, yıkım ve insanların yerinden edilme hızının şaşırtıcı seviyede olduğunu söyledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana günde 150 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını söyleyen Hollingworth, "Bu noktada günde yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tarımsal anlamda ve gıda üretimi açısından Lübnan'ın kendini beslemeye devam edebilme kabiliyeti konusunda büyük bir endişe olduğunu da kaydeden Hollingworth, "Lübnan'ın güneyinde çoğunluğu son birkaç haftada olmak üzere bir yılda 1900 hektar tarım arazisi yandı. Ülkenin en üretken bölgelerinden birinde 12 bin hektar tarım arazisi terk edildi. Bu krizden 46 bin çiftçi ağır bir şekilde etkilendi" dedi.

Ülkenin güneyinde zeytin, muz ve narenciye hasadı yapılamayacağını vurgulayan Hollingworth, sebzelerin tarlalarda çürüdüğünü ve Lübnan'ın gıda güvenliği ve gıda sistemi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinin tehlike altında olduğunu söyledi.

Hollingworth, gelecek 3 ay içinde gıda güvenliği desteği sağlayan bir organizasyon sistemi kurmak ve etkilenen en az 1 milyon insana ulaşmak için 115 milyon dolarlık bir finansman açıkları olduğunu da dile getirdi.

Lübnan'da gerginliğin azaltılması çağrısında bulunan Hollingworth, çatışmaların son bulması için diplomatik ve politik çözümlerin önemine işaret etti.

İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.