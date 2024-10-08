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Dünya
AA 08.10.2024 15:08

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım: İsrail'in amacı Filistin halkını yok etmek

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarında amacının, "Filistin halkını yok etmek" ve "direnişi tamamen bitirmek" olduğunu belirtti.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım: İsrail'in amacı Filistin halkını yok etmek
[Fotograf: AA]

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, televizyonlardan yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı sürdürdüğü "soykırım savaşı"nın birinci yılı ve Lübnan'a saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ateşkes konusundaki girişimi hakkında Kasım, "Lübnan'da Nebih Berri'nin ateşkese yönelik siyasi girişimini destekliyoruz" diyerek, kendisine güvendiklerini ifade etti.

Hizbullah'ın askeri kapasitesinin yerinde ve imkanlarının iyi durumda bulunduğunu söyleyen Kasım, örgütün yönetim kadrosunun uyum içerisinde ve savaşçılarının cephede olduğunu dile getirdi.

Kasım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun defalarca yeni bir Orta Doğu istediğini hatırlatarak, İsrail'in bölge ülkelerini ve halklarını kendi siyasetine bağlamayı arzuladığını vurguladı.

"İsrail'in amacı Aksa Tufanı'na tepki değildi"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım savaşına ilişkin konuşan Kasım, "İsrail'in amacı Aksa Tufanı'na tepki değildi. Asıl amacı Filistin halkını yok etmek ve direnişi tamamen bitirmekti" diye konuştu.

Kasım, İsrail'in Lübnan cephesinde büyük kayıplar yaşadığını, ancak bunu duyurmadığını iddia ederek, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin vatandaşlarını korumakta başarısız oldukları yönündeki açıklamasını işaret ederek, "Saldırılar devam ederse, gelecekte de başarısız olacak" şeklinde konuştu.

İsrail'in kuzeyinden tahliye edilen Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler hakkında konuşan Kasım, "Netanyahu, kuzeydeki yerleşimcileri geri getireceğini söylüyor, biz de ona katbekat fazlasını yerinden edeceğimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin desteği olmasaydı, Gazze'deki savaş bir ayda biterdi"

ABD'nin İsrail'e verdiği destekle soykırım savaşının devam ettiği değerlendirmesinde bulunan Kasım, "ABD'nin desteği olmasaydı, Gazze'deki savaş bir ay içerisinde biterdi" dedi.

Kasım, "Bu savaş, pes etmeyenin savaşıdır. Biz pes etmeyeceğiz, fedakarlık yapacağız ve ilerleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun, Lübnan'a düzenlediği saldırılardan kaçarak başkent Beyrut'ta sığınan vatandaşlar, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın videokonferans aracılığıyla yaptığı konuşmayı telefon ekranlarından takip etti.

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