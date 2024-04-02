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Dünya
AA 02.04.2024 19:10

İsrail'in Londra Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında, aralarında üç İngiliz vatandaşının da bulunduğu yardım gönüllülerinin yaşamını yitirmesi üzerine, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İsrail'in Londra Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, yaptığı açıklamada, Hotovely'yi bakanlığa çağırdığını ifade etti.

Mitchell, "Hükümetin, aralarında 3 İngiliz vatandaşın da bulunduğu 7 Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) yardım görevlisinin korkunç şekilde öldürülmesini açıkça kınadığını belirttim." dedi.

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Hotovely'ye, İngiltere'nin taleplerini sıralayan Mitchell, bunların şeffaf ve hızlı bir soruşturma yapılması ve sonuçların hesap verilebilir şekilde uluslararası toplumla paylaşılması olduğunu vurguladı.

Andrew Mitchell, insani yardıma erişimi artırmak için İsrail'in acilen etkili bir çatışmasızlık mekanizması kurması gerektiğini dile getirerek, "Yardımların Gazze'ye girmesi ve esirlerin çıkması için çatışmalara acilen insani bir ara verildiğini görmemiz, ardından da sürdürülebilir ateşkese doğru ilerlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'dan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." denilmişti.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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