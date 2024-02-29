Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.02.2024 15:47

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölü sayısı 104'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kudra, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yaralı sayısının da 760'a çıktığını belirtti.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında ölü sayısı 104'e çıktı
[Fotograf: AFP]

Sözcü Kudra, İsrail’in saldırısında ölen ve yaralananların Gazze’nin kuzeyindeki hastanelere sevk edildiğini aktararak “Sağlık ekipleri, hala kısıtlı imkanlarla ciddi vakalarla ilgilenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğunu kaydeden Kudra, ölü sayısının 100'ü aşabileceğine dikkati çekti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

Görgü tanıkları, İsrail'in ölü ve yaralıları Şifa Hastanesine taşıyan sağlık ekipleri ile sivilleri de hedef aldığını açıklamıştı.

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'de yerel seçimlerde büyük kentlerde belediye başkanları koltuklarını korudu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Adana'da araç hırsızlığı yapan 3 şüpheliye tutuklama
18:24
Aydın'da çıkan yangında müstakil ev küle döndü
18:18
Akrabalarının taziyesinden dönerken kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı
17:57
Atatürk heykeline balyozla saldıran zanlı tutuklandı
18:29
Beyaz Saray: Yardım bekleyen Gazzelilerin vurulması ciddi bir olay
17:53
Osmaniye'de aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
FOTO FOKUS
Yüksekova'nın çehresi değişti
Yüksekova'nın çehresi değişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ