İsrail'de yerel seçimlerde büyük kentlerde belediye başkanları koltuklarını korudu

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları ve Lübnan ile kuzey sınırındaki çatışmaların gölgesinde 27 Şubat'ta düşük katılımla gerçekleşen yerel seçimlerde, tabanını sandığa götürmeyi başaran Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi listelerin üstünlüğü kesin olmayan sonuçlara göre öne çıktı.

Haredilerin yaşadığı mahalleler seçim katılım oranlarının en yüksek olduğu bölgeler oldu. Haredi kenti Bney Brak, yüzde 66 ile seçim katılım oranı en yüksek kent oldu.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Meclisi'nde Ultra Ortodokslar kesin olmayan sonuçlara göre 30 sandalyeden 17'sini alarak mevcut Belediye Başkanı Moshe Lion'un koltuğunu beş yıllığına daha garantiledi. Aşırı sağcıların listesi de Kudüs'te 3 sandalye elde etti. Söz konusu sonuçların kent meclisinde daha Yahudi şeriatına uygun politikaları beraberinde getirebileceği yerel basında değerlendiriliyor.

İsrail'in en liberal kenti ve ekonomik dinamosu Tel Aviv'de, kesin olmayan sonuçlara göre Ron Huldai, 20 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığı görevini koruyacak.

Yahudi ve Arap nüfusun yaşadığı sahil kenti ve İsrail'in en büyük üçüncü şehri Hayfa'da zirvedeki iki isim yüzde 40 barajını aşamadı, dolayısıyla Belediye Başkanlığı için ikinci tur seçimleri yapılacak.

İsrail'in sahildeki Tel Aviv'e komşu Holon kentinde son 30 yıldır Belediye Başkanlığı yapan Moti Sasson, iki muhalif siyasi partinin desteğiyle yüzde 43 oy alan Shai Kenan'a koltuğunu bıraktı.

Yine kesin olmayan sonuçlara göre işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini bünyesinde barındıran Samiriye Bölge Meclisi Başkanı Yossi Dagan, yüzde 80 oy alarak koltuğunu korudu.

Kızıldeniz kıyısındaki Elyat, Akdeniz liman kentleri Askalan (Aşkelon), Usdud'da (Aşdod) mevcut belediye başkanları yeniden seçildi.

İsrail genelinde, seçmenini sandığa götürmeyi başaran Haredilerin nüfus yoğunluğu olan kentlerde belediye meclislerinde daha fazla koltuk elde ettiği aktarıldı.

Gazze saldırısı Lübnan ile çatışma riski gölgesinde düşük katılım

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin açıkladığı rakamlara göre, seçimlere katılım oranı yüzde 49'da kaldı. Bir önceki yerel seçime (2018) katılım oranı yüzde 56 olarak kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden saldırıları, kuzeyde Lübnan Hizbullahı ile çatışma riski, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumu, güvenlik, ekonomik ve siyasi gündemin gölgesinde gerçekleşen seçimlere katılım düşük seyretti.

İsrail İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki 7,2 milyon kayıtlı seçmenden 400 bini kayıtlı olduğu sandık bölgesinde bulunmadığı için posta yoluyla oy kullandı. Çift zarf ismi verilen bu oyların sayımı zaman aldığı için kesin sonuçların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Bunun yanı sıra silah altına alınan 300 bin İsrail askeri, bazıları Gazze Şeridi içi ve çevresi, Lübnan sınırı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun kurduğu 775 sandığın yanı sıra 150 kadar da mobil sandıkta oy verdi. Bu oyların da ilgili yerel meclislere dağıtılmasının kesin sonuçların açıklanmasını geciktirdiği aktarılıyor.

İsrail'in Gazze çevresi ve Lübnan sınırında tahliye ettiği belde ve şehirlerin yer aldığı 14 yerel yönetimde ise seçimler yapılmadı. Buralarda yaşayan İsrailliler, 19 Kasım'da oy kullanacak.