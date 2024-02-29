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Dünya
AA 29.02.2024 13:08

Gazze'de açlık nedeniyle sütü kesilen anneler bebeklerini besleyemiyor

İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde anneler, yetersiz beslenme nedeniyle bebeklerini emziremiyor.

Gazze'de açlık nedeniyle sütü kesilen anneler bebeklerini besleyemiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze kentinde yaşayan Filistinli anne Ummu Mahmud, yemek bulamadığı için günlerdir açlık çekiyor. Yiyip içemediği için sütü de olmayan çaresiz anne, 2 aylık bebeğini besleyemiyor.

Sağlık durumunun kötüleşmesi sonucu hareket kabiliyetini kaybeden bebeğin de vücut fonksiyonlarında fark edilir düzeyde bozulmalar görülüyor.

Bebeği açlıktan ölmesin diye kucağına alarak sokaklarda yiyecek arayan Ummu Mahmud, bir annenin yaşayabileceği en büyük çaresizliği yaşıyor.

Ummu Mahmud, perişan halde yürürken Gazze'deki sokaklardan birine girdiği sırada Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı bir ambulansa rastlıyor. Yorgun düşmüş anneye ilk yardım yapan sağlık ekibi, Ummu Mahmud'u bebeğiyle beraber Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne naklediyor.

Doktorların gerekli müdahaleyi yapıp hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altına aldıkları bebek Mahmud, sarf edilen çabaların sonunda kurtuluyor. Anne ise yüreği ağzında bebeğinin iyileşme sürecini izliyor.

Annesi ile bebeğinin hastaneye geliş sürecine tanıklık eden Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal ise onları buldukları ilk günü şu ifadelerle anlatıyor:

"Bir görevden dönüyorduk. Birden yolda kucağında bebeği olan bir kadın gördük; durmadan ağlıyor ve yardım istiyordu."

Dünya Sağlık Örgütüne "Gazze'deki çocukları kurtarın" çağrısı

Bebekte aşırı zayıflık gördüklerini, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yetersiz beslenme nedeniyle yoğun bakıma aldıklarını belirten Basal, bebeğin günlerce süt alamadığını ifade etti.

Basal, Dünya Sağlık Örgütüne Gazze'deki çocukları kurtarma çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırılarıyla halkı aç ve susuz bırakarak insani felakete neden olduğu Gazze'de 13 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği duyuruldu.

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi artış yaşanıyor.

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