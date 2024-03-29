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Dünya
AA 29.03.2024 03:17

İsrail'in Halep Havalimanı'na saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin kuzeybatısında Halep ilindeki havalimanı ile savunma fabrikalarına hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

İsrail'in Halep Havalimanı'na saldırı düzenlediği iddia edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail'e ait savaş uçaklarının uluslararası havalimanı ile Sefire ilçesindeki savunma fabrikalarını hedef aldığı iddia edildi.

Beşşar Esed rejiminin ordusuna ait hava savunma sistemlerinin düşman roketlerine karşılık verdiği belirtildi.

Söz konusu saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden henüz açıklama yapılmadı.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, 17 Mart'ta İsrail'e ait savaş uçaklarının Kalamon bölgesindeki birçok noktayı hedef aldığını iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Halep ve Şam'daki havalimanlarına, İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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