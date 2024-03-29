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Dünya
AA 29.03.2024 00:55

Filistin'in yeni Başbakanı Mustafa, kabinesini Devlet Başkanı Abbas'a sundu

Filistin'in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa'nın, kabinesini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğu belirtildi.

Filistin'in yeni Başbakanı Mustafa, kabinesini Devlet Başkanı Abbas'a sundu
[Fotograf: Reuters]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Başbakan Mustafa'nın, 23 bakandan oluşan 19'uncu kabineyi ve hükümet programını Abbas'a sunduğu kaydedildi.

Abbas'ın yayımladığı kararnameyle hükümet listesini onayladığı aktarıldı.

Başbakan Mustafa'nın aynı zamanda Dışişleri Bakanı olarak görev aldığı hükümetin, 31 Mart'ta Abbas önünde yemin ederek göreve başlayacağı ifade edildi.

Haberde, hükümet programının, "Gazze halkına yönelik kapsamlı bir insani ve acil yardım planının geliştirilmesi, Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden yapılandırılması ve ekonominin istikrara kavuşturulmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasını" içerdiği belirtildi.

Hükümet programının ayrıca, kurumsal reform, kurumların yeniden yapılandırılması ve birleştirilmesi, yolsuzlukla mücadele, dijital dönüşüm, hizmet düzeyinin yükseltilmesi, yargı sisteminin güçlendirilmesi, güvenlik ve emniyetin artırılmasını içerdiği kaydedildi.

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